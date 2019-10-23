Очень часто девушки готовят на всю семью и чем больше еды, тем лучше. Однако, на деле это далеко не всегда так. Есть те блюда и продукты, остатки которых рекомендуется сразу выбрасывать. А лучше всего, разумеется, готовить в меру. Итак, какие продукты нельзя есть два дня подряд?

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Нарезанные овощи

Нарезанные и очищенные овощи категорически запрещено хранить более 12 часов. Все это потому, что при долгом хранении в овощах образуются нитриты. И при попадании в организм вызывают кислородное голодание, провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже повышают риск возникновения рака.

Рис

В сыром рисе содержится большое количество споров опасных бактерий. И даже несмотря на то, что при варке большая часть погибает, но отдельные виды могут выжить. В оставленном "на завтра" рисе споры бактерий оживают и начинают активно размножаться. Некоторые штаммы этой бактерии могут приводить к тяжелым формам пищевых отравлений и даже к летальному исходу.

Салаты с майонезом

И несмотря на то, что это не отдельный продукт, а блюдо - сказать о нем нужно обязательно. Салат с майонезом нельзя хранить дольше суток даже в холодильнике. Чем дольше мы храним блюдо, тем больше шансов у бактерий размножиться и спровоцировать болезнь.

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