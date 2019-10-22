Какой продукт полезен для нервной системы [ Редактировать ]
Еще несколько лет о греческом йогурте даже никто и не знал, однако сегодня это ценный продукт, о котором известно всем, кто следит за своим здоровьем и фигурой.
Греческий йогурт полезен и укрепляет иммунитет. Он прекрасно сочетается со свежими ягодами или фруктами, орехами или домашней гранолой, цукатами или сухофруктами, медом или сиропом агавы. Также можно добавить в йогурт немного корицы или молотого мускатного ореха.
Этот продукт отличается богатым составом: витамины А и С, кальций, железо. Однако самые преданные поклонники этого продукта любят его еще и за то, что в нем содержится минимум жира и сахара, что превращает его не только во вкусный, но и в очень полезный продукт.
Спортсмены обратили внимание на греческий йогурт, потому что это известный источник качественного белка: в нем содержится до 20 граммов этого ценного вещества. Нехватка белка в организме препятствует формированию мышц, поэтому спортсмены стараются добавить в свой рацион это питательное вещество.
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