Как правильно есть инжир [ Редактировать ]
Свежий инжир - это супер-продукт, который необходимо есть всем. Его польза заключается в высоком содержании калия, кальция, марганца и магния, а также витаминов А, С, К и группы В и пищевой клетчатки.
Свежий инжир содержит высокое число калорий по сравнению со многими другими фруктами (74 килокалории на 100 г). Не стоит есть свежий инжир в больших количествах, если вы следите за калорийностью питания.
Как есть свежий инжир
Естественно, свежий инжир едят просто так, как и другие фрукты. Помимо этого, инжир добавляет пикантность к разным блюдам и составляет прекрасные сочетания с другими продуктами, за что высоко ценится в кулинарии. Так как свежий инжир обладает мягким и нейтральным сладким вкусом, он отлично дополняет насыщенные сыры и выдержанные окорока (прошутто, серано).
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