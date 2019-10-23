Украинцы с наступлением осени начинают жечь листья и траву у себя во дворе. Этим мы загрязняем не только воздух, но и свой организм.

"Сжигание листьев самом деле является абсолютно варварской практикой, не обосновано экологически никак. Листья должны перегнивать и возвращаться в природный круговорот а не сжигаться и в виде неприятной горячей золы идти нам в легкие", - пояснил эколог Евгений Дикий.

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Копоть может привести к тяжелым последствиям. Ведь очень легко попадает в наш организм, предостерегает врач. Также, копоть остается в бронхах и частично выводится, но они могут не справится с этим.

В лучшем случае все закончится хроническим бронхитом, в худшем - онкологией.

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