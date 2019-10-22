Как определить беременность [ Редактировать ]
Как понять что вы беременны, если вы постоянно плохо себя чувствуете. Но женщина может это узнать, не только после проведения специального теста.
Эмоциональная нестабильность
Гормональные всплески приводят к тому, что у женщины может резко изменяться настроение. Кроме того, постоянная сонливость и даже плаксивость - частое явление.
Стоит отметить, что подобное состояние у некоторых женщин проявляется на протяжении всей беременности.
Частые позывы в туалет
Если женщина начала чаще обычного ходить в туалет и она уверенна, что нет никаких воспалительных процессов и это не связано с приемом мочегонных препаратов, тогда можно предположить, что это один из ранних симптомов беременности.
Спазмы и боль внизу живота
Во время беременности к стенкам матки прикрепляется оплодотворенная яйцеклетка, из-за чего орган начинает перестраиваться, расти и растягиваться. Именно эти процессы могут вызывать у женщины болезненные ощущения.
Ранее мы рассказывали о причине преждевременного старения, а также как можно очистить сосуды.
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