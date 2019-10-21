Украинцы в панике: страну накрыло угарным газом [ Редактировать ]
В Украине зафиксировали самый высокий уровень концентрации угарного газа (СО), который наравне с промышленными районами Китая или США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА Олег Попенко.
"Накрыло пол-страны от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя. Что могло так загрязнить воздух в Украине? У меня единственный вариант - это массовое сжигание листьев, костры и горение торфяников", - написал Попенко.
Ранее сообщалось о том, украинцев предупредили о пожарной опасности, а также синоптики удивили прогнозом погоды.
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