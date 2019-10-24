Тисячі протестувальників зібралися в середмісті болівійської столиці Ла-Пасу. Люди впевнені влада фальсифікує результати президентських виборів, щоби забезпечити перемогу чинному президенту Ево Моралесу ще в першому турі.

Тоді як, за соцопитуваннями, він та лідер опозиції Карлос Меза здобули приблизно однакову підтримку і мали би зійтися в другому турі. Уже шість днів не вщухають протести і в сусідній Чилі.

Виступи, що розпочалися незгодою з підвищенням вартості проїзду у метро переросли у мітинги за цілковиту зміну політики влади. Унаслідок заворушень уже загинули 18 людей, сотні травмовані.