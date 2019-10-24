Настырность - отличительное качество многих знаков зодиака. Однако, есть также и те, кто категорически отказывается правильно владеть этой чертой. Астрологи выделили один знак зодиака, который правильнее всего использует настырность

Так, самым настырным знаком зодиака астрологи назвали Стрельцов. Все дело в том, что они самые отзывчивые, а, кроме того, и настырные. Они могут без проблем растолкать всех и быть на первом месте.

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