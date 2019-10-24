"Всеукраинский общественный комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью" обратился в МВД в связи с досудебным расследованием о покушении на заместителя генерального директора АО "Харьковоблэнерго" Дмитрия Исаева.

Напомним, как сообщала "Украинская правда", 12 января 2019 года в подъезде собственного дома Дмитрий Исаев подвергся нападению и получил множественные удары ножом в область живота и грудной клетки. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую больницу № 17.

В настоящее время следственный отдел Немишлянского отдела полиции ГУНП в Харьковской области расследует криминальное производство № 12019220460000106 по ч.2 ст.115 КК Украины (умышленное убийство).

Антикоррупционные активисты решили обратить внимание следствия на информацию, распространенную рядом СМИ и телеграмм-каналов, под заголовком "Кто стоит за попыткой убийства топ-менеджера "Харьковоблэнерго".

В вышеуказанной публикации, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщается о том, что "к покушению причастен предшественник Исаева на этой должности — Александр Свиридов".

В материале отмечается, что "Дмитрий Исаев раскрыл финансовые махинации Свиридова, в результате которых АО "Харьковоблэнерго" был нанесен ущерб на сумму свыше 18 миллионов гривен, и доложил об этом новому руководству акционерного общества. В результате, Александр Свиридов, начальник управления И.В. Попова и еще ряд связанных с ним сотрудников были уволены с предприятия. При этом Свиридову не была выплачена денежная компенсация в сумме около 2.5 миллионов гривен, предусмотренная условиями контракта, в связи с нанесенным ущербом АО "Харьковоблэнерго".

Источник, который цитируют СМИ, также обращает внимание на то, что расследование по делу о покушении на топ-менеджера "Харьковоблэнерго" "все больше напоминает имитацию бурной деятельности". И вызвано это тем, что "Свиридов материально воздействовал на следствие".

Как подчеркивают в своем письме антикоррупционные активисты, "в соответствии с требованиями действующего законодательства, материалы уголовного производства составляют тайну, к которой эксперты нашей организации не имеют доступа, поэтому нам неизвестно, обрабатывалась ли органами следствия данная информация".