Спростити одержання субсидій та виправити медичну реформу: Наталія Королевська представила у Слов'янську соціальні ініціативи політсили "Опозиційна платформ - За життя" [ Редактировать ]
Спростити одержання субсидій та виправити медичну реформу вимагають в "Опозиційній платформі - За життя". Сьогодні народні депутати від політсили відвідали прифронтовий Слов'янськ. Зустрілися з місцевими жителями й медиками. Більше про це - у матеріалі.
Майже на 5 тисяч сімей менше, ніж торік, отримають цього року комунальні субсидії в Слов'янську. Це дані місцевого управління соцзахисту. В "Опозиційній платформі - За життя" вважають, що заявленого урядовцями спрощення - так і не відбулося.
"Наше требование о понижении тарифов и понижении цены на газ - мы предоставили механизм, как это сделать. Вместе с командой "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировали в парламенте такой законопроект. И требуем рассмотреть его, как первоочередной. В бюджете на 2020 год предусмотреть повышение пенсий, зарплат и социальных пособий. Мы показали, где взять эти деньги, чтобы у людей была возможность оплачивать счета? и процедуру назначения субсидий тем, кто нуждается сегодня в поддержке государства - сделать простой и понятной. Чтобы это не несло такой нагрузки - когда тысячи людей не могут получить этой субсидии", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
Не менше, ніж комунальні питання, турбують містян і проблеми медичні. Лікарі побоюються, що через медичну реформу колишньої влади, працівники медзакладів, - почнуть звільнятися.
"С первого апреля 2020 года вступает в силу второй уровень медицинской реформы - когда все учреждения здравоохранения должны будут перейти на условный хозрасчет, когда деньги, якобы, "будут ходить за пациентом". Но, при этом, сегодня нет четкой методологии, как убудут оплачиваться все медицинские услуги. Прийти грамотно и профессионально к страховой системе. В 2020 году - увеличить финансирование с государственного бюджета для того, чтобы доступность по лекарствам, по оказанию услуг, повышение зарплат для врачей, медперсонала", - зазначила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
Законопроект, щодо реформування системи охорони здоров'я - "Опозиційна платформа - За життя" вже зареєструвала у парламенті.
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