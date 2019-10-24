Украина получит поддержку в оборонной сфере еще от двух стран [ Редактировать ]
В четверг, 24 октября, министр обороны Украины Андрей Загороднюк посетил с визитом штаб-квартиру НАТО и обсудил с представителями Литвы и Канады вопрос сотрудничества в оборонной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Загороднюк провел встречу с главой Минобороны Литвы Раймундасом Кароблисом и заместителем министра обороны Канады Гордоном Веннером.
"Партнеры подтвердили заинтересованность в усилении практического сотрудничества в оборонной сфере путем продолжения реализации совместных программ помощи, направленных на наращивание оперативных возможностей Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы. А также министр обороны резко высказался о "формуле Штайнмайера".
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