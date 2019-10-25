У Києві підтвердили випадок захворювання на дифтерію. Занедужав 9-річний учень 303 школи-ліцею, що у Дарницькому районі. Його шпиталювали. Для введення сироватки проти цієї хвороби поки що показань немає.

Про це повідомили на сторінці центру громадського здоров'я у фейсбуці. Там зазначено, що дитина не була щеплена через відмову батьків. З'ясували, що школяр мав контакт із 45 людьми, з них - 36 дітей. Медики оглянуть їх сьогодні. За місцем проживання та навчання організовують дезінфекцію.