У ці дні в 1943 році тривали найкривавіші бої за Дніпро. Саме 25 жовтня, рівно 76 років тому, після жорстоких боїв, місто, яке понад 2 роки перебувало під окупацією загарбників, нарешті звільнили. Сьогодні у Дніпрі пройшли урочисті заходи. Як усе відбувалось - бачили наші кореспонденти.

76 років тому, 1943-го, на місці, де сьогодні стоїть пам'ятник воїнам легендарної 152 дивізії, розгорталися найзапекліші та найкривавіші за всю історію Другої Світової війни бої.

Іван Пеня на фронт пішов, коли йому бул 17. Сьогодні він пригадує ті дні. Каже, Дніпро був багряним від крові.

"Посередине Днепра "язык крови" шел аж из Киева - метра полтора. Страшно. Когда форсируешь и вот решил переплыть, то нужно поднырять - иначе страшно на эту кровь смотреть", - розповідає Іван Пеня, ветеран Другої Світової війни.

Лінія фронту простягалася на півтори тисячі кілометрів. 25 жовтня 1943 року армії вдалося звільнити місто. Ціна цієї перемоги була надто великою - полягло 30 тисяч військових. За 2 роки окупації загинули понад 35 тисяч жителів, 75 тисяч - вивезли до Німеччини.

До 76-ої річниці звільнення міста біля пам'ятника воїнам 152 дивізії провели мітинг-реквієм.

"Форсирование Днепра вошло в историю победоносной наступательной операции - как переломный момент, который позволил нашему народу победить фашизм и не только у себя в стране, но и во всей Европе. "Оппозиционная платформа - За жизнь всегда" поддерживала и будет поддерживать ветеранов", - зазначила Марія Пустова, голова обласного осередку політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

А вже в понеділок, 28 жовтня, в Дніпрі відзначатимуть 75-у річницю звільнення всієї України.