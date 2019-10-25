У Дніпрі за підтримки "Опозиційної платформи - За життя" провели мітинг-реквієм по загиблим у Другій Світовій війні [ Редактировать ]
У ці дні в 1943 році тривали найкривавіші бої за Дніпро. Саме 25 жовтня, рівно 76 років тому, після жорстоких боїв, місто, яке понад 2 роки перебувало під окупацією загарбників, нарешті звільнили. Сьогодні у Дніпрі пройшли урочисті заходи. Як усе відбувалось - бачили наші кореспонденти.
76 років тому, 1943-го, на місці, де сьогодні стоїть пам'ятник воїнам легендарної 152 дивізії, розгорталися найзапекліші та найкривавіші за всю історію Другої Світової війни бої.
Іван Пеня на фронт пішов, коли йому бул 17. Сьогодні він пригадує ті дні. Каже, Дніпро був багряним від крові.
"Посередине Днепра "язык крови" шел аж из Киева - метра полтора. Страшно. Когда форсируешь и вот решил переплыть, то нужно поднырять - иначе страшно на эту кровь смотреть", - розповідає Іван Пеня, ветеран Другої Світової війни.
Лінія фронту простягалася на півтори тисячі кілометрів. 25 жовтня 1943 року армії вдалося звільнити місто. Ціна цієї перемоги була надто великою - полягло 30 тисяч військових. За 2 роки окупації загинули понад 35 тисяч жителів, 75 тисяч - вивезли до Німеччини.
До 76-ої річниці звільнення міста біля пам'ятника воїнам 152 дивізії провели мітинг-реквієм.
"Форсирование Днепра вошло в историю победоносной наступательной операции - как переломный момент, который позволил нашему народу победить фашизм и не только у себя в стране, но и во всей Европе. "Оппозиционная платформа - За жизнь всегда" поддерживала и будет поддерживать ветеранов", - зазначила Марія Пустова, голова обласного осередку політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".
А вже в понеділок, 28 жовтня, в Дніпрі відзначатимуть 75-у річницю звільнення всієї України.
по теме
За підтримки "Опозиційної платформи - За життя" українських ветеранів привітали з 75 річницею звільнення України від фашистських загарбників
Ветерани завжди готові розповісти про життя до та після війни, але тяжко зітхають, коли мова заходить про бойові дії, що вже 5 років тривають на Сході країни
Спростити одержання субсидій та виправити медичну реформу: Наталія Королевська представила у Слов'янську соціальні ініціативи політсили "Опозиційна платформ - За життя"
Законопроект, щодо реформування системи охорони здоров'я "Опозиційна платформа - За життя" вже зареєструвала у парламенті
Відновлення Донбасу: Наталія Королевська обговорила з жителями Краматорська план покращення життя у "сірій зоні"
Наталія Королевська зустріласа з жителями Краматорська. Її візит на Донбас відбувся в рамках виїзного засідання парламентського комітету з прав людини
Юрій Бойко: Приймати закон про продаж землі без референдуму - це злочин перед власним народом
Фермери зустрілися з представником "Опозиційної платформи - За життя" Юрієм Бойком - у політсилі виступають проти запропонованої урядом моделі ринку землі
Наталю Королевську обрали головою штабу обласної організації "Опозиційної платформи - За життя" на Донеччині
У Слов'янську Донецької області мешканці збираються на зустріч із народними депутатами. Пересічні жителі, керівники підприємств та активісти зібрались аби донести до парламентаріїв свої проблеми