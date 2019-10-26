Госслужба по чрезвычайным ситуациям провела проверки и зафиксировала в некоторых украинских городах превышение уровня концентрации вредных примесей.

"Незначительные превышения предельно допустимых концентраций зафиксировано только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском", - говорится в сообщении ГСЧС.

Подчеркивается, что концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС не обнаружила.

Читайте также Загрязнение воздуха в Украине: названа причина

В то же время в территории Украины содержится антициклонный характер погоды, что приводит к отсутствию осадков, слабому ветру, повышению температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствию вертикального перемешивания воздуха, густым туманам. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ, пояснили в ведомстве.

"В целом синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха", - добавили спасатели.

Отметим, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды призвало население не сжигать листья, что приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы, говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что на выходных в "ударят"снег и морозы, а также Украину накроет густой туман.