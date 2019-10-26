В ГСЧС назвали самые загрязненные города Украины [ Редактировать ]
Госслужба по чрезвычайным ситуациям провела проверки и зафиксировала в некоторых украинских городах превышение уровня концентрации вредных примесей.
"Незначительные превышения предельно допустимых концентраций зафиксировано только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском", - говорится в сообщении ГСЧС.
Подчеркивается, что концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС не обнаружила.
В то же время в территории Украины содержится антициклонный характер погоды, что приводит к отсутствию осадков, слабому ветру, повышению температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствию вертикального перемешивания воздуха, густым туманам. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ, пояснили в ведомстве.
"В целом синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха", - добавили спасатели.
Отметим, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды призвало население не сжигать листья, что приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы, говорится в сообщении министерства.
Ранее сообщалось, что на выходных в "ударят"снег и морозы, а также Украину накроет густой туман.
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