Украину "накроет" густой туман [ Редактировать ]
В субботу, 26 октября, Украину "накроет" сильный туман видимостью 200-500 м. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
"26 октября ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Украине будет облачно, но без осадков. Ветер будет юго-западным, 3-8 м/с.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 25 октября, в Киеве начался отопительный сезон.
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