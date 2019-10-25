В субботу, 26 октября, Украину "накроет" сильный туман видимостью 200-500 м. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"26 октября ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Украине будет облачно, но без осадков. Ветер будет юго-западным, 3-8 м/с.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 25 октября, в Киеве начался отопительный сезон.