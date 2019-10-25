На выходных "ударят" морозы со снегом [ Редактировать ]
На следующих выходных, 2 и 3 ноября, погода в Украине резко ухудшится. В страну придут морозы и мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Как отмечает синоптик, эти выходные будут еще теплыми, но с туманами. Температура воздуха составит в течение дня +13+18 градусов, на западе до +22 градусов.
"На выходные, 26-27 октября, синоптическая ситуация в Украине не изменится", - сообщила она.
По ее данным, с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться и уже следующие выходные будут холодные.
"Эти выходные практически завершают продолжительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут с морозами и даже с мокрым снежком. Завершается октябрь - идет себе куда-то тепло. Уже с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться", - добавила она.
Ранее мы писали о том, что Европа содрогнулась от прогноза на зиму 2020.
по теме
Последние теплые дни: когда в Украину придет похолодание
В пятницу, 25 октября, погода в Украине будет сухая и теплая
В Україні завершується підготовка до опалювального сезону - Кабмін
У 12 областях України комунальники вже почали підготовку опалювальних систем, а в столиці до тепла підключили об'єкти соціальної сфери
Украину "накроет" сильный туман
В четверг, 24 октября, на территории Украины будут неблагоприятные погодные условия
Негода зруйнувала міст на Дніпропетровщині
Провалля утворилося на мосту через Дніпро, що сполучає лівий та правий берег міста Кам'янське. Прірву - два метри на метр - сфотографували місцеві мешканці
В Украине объявили чрезвычайный уровень опасности
Во вторник, 22 октября, ночью и в первой половине дня в Украине будет туман