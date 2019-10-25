На следующих выходных, 2 и 3 ноября, погода в Украине резко ухудшится. В страну придут морозы и мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Как отмечает синоптик, эти выходные будут еще теплыми, но с туманами. Температура воздуха составит в течение дня +13+18 градусов, на западе до +22 градусов.

"На выходные, 26-27 октября, синоптическая ситуация в Украине не изменится", - сообщила она.

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По ее данным, с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться и уже следующие выходные будут холодные.

"Эти выходные практически завершают продолжительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут с морозами и даже с мокрым снежком. Завершается октябрь - идет себе куда-то тепло. Уже с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться", - добавила она.

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