В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что стало причиной загрязнения воздуха. Как оказалось, этому способствовал антициклон, слабый ветер и повышение температуры воздуха, отсутствие вертикального перемешивания воздуха и густые туманы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в ГСЧС, значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций наблюдаются только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

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"Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает", - добавили в пресс-службе.

Таким образом, синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

С целью усиления мониторинга атмосферного воздуха в городе Киеве 16 постов метеонаблюдений центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского переведены на усиленный режим работы.

Также в ГСЧС добавили, что по прогнозам Украинского Гидрометцентра в период с 28 по 29 октября 2019 на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации.

Ранее в связи с погодой в аэропорту "Киев" отменили три рейса. Напомним, что на выходных в Украине "ударят" морозы.