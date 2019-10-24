На пятницу, 25 октября, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"25 октября ночью и в первой половине дня в Украине туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

Ранее сообщалось, что синоптики ошарашили прогнозом погоды.