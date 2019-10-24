В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
На пятницу, 25 октября, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"25 октября ночью и в первой половине дня в Украине туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.
Ранее сообщалось, что синоптики ошарашили прогнозом погоды.
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