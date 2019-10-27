В Киеве поймали мужчину, который подсыпал в напитки вещество, от которого пострадавшие теряли сознание. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киеве.

Иностранец грабил беспомощных жертв. В полицию обратились несколько жертв, которые рассказали о мужчине, с которым они познакомились на улице.

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"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение подозреваемого и задержали его возле квартиры. Им оказался 45-летний иностранец, который два месяца назад приехал в столицу и арендовал квартиру посуточно. Во время поверхностной проверки у правонарушителя обнаружили и изъяли гаджеты пострадавших и медицинский препарат, который он подливал своим жертвам", – отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.