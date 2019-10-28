У Франції виявили контейнер-холодильник з мігрантами [ Редактировать ]
Вісім мігрантів виявили у причепі-холодильнику у французькому порту Кале. Серед них було четверо дітей. Мігранти отримали легке обмороження - їх госпіталізували.
Митники виявили нелегалів під час того як фура заїжджала на паром, який прямував до Великої Британії. Двох керманичів вантажівки затримали.
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