Гатили з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

П'ять обстрілів українських позицій на Донбасі було минулої доби. Бойовики знову застосували заборонені Мінськими домовленостями калібри.

Гатили з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під вогнем окупантів опинилися Невельське, Золоте-4, Попасна та Травневе. Минулося без втрат серед українських захисників.