"Оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует начавшийся процесс разведения войск в Золотом [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует начавшийся процесс разведения войск в Золотом. Уверены: этот шаг является ключевым для разблокирования процесса мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины.
Разведение войск в Золотом и Петровском является непреложным условием для проведения встречи в "нормандском формате" и дальнейшей работы по деэскалации конфликта, прекращению боевых действий и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Но самое главное - результатом разведения войск и соблюдения режима тишины является снижение напряженности, сохранение жизней и здоровья граждан Украины по обе стороны линии соприкосновения.
Этот, безусловно, конструктивный шаг свидетельствует о том, что продвинуться по пути урегулирования конфликта и добиться устойчивого мира можно лишь благодаря прямому диалогу на всех уровнях.
Именно к ведению такого диалога последовательно призывает "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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