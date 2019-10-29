"Второй подбородок" - распространенное явление у многих женщин, вне зависимости от того, есть у них лишний вес или нет. Многие пытаются избавиться от него, однако не знают действенных методов. Эксперты рассказали, как раз и навсегда убрать этот недостаток.

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Убрать второй подбородок не получится сразу - в таком деле необходимы ежедневные усилия в таких направлениях:

упражнение с книгой: положить книгу на голову и ходить по комнате с прямой спиной и поднятой головой в течение 5-7 минут;



упражнение на напряжении мышц: необходимо в сидячем положении с ровной спиной запрокинуть голову назад и максимально вытянуть язык, так, чтобы подбородочные мышц были напряжены, задержаться в таком положении на 15 секунд; выполнять 10-15 раз;

маска из картофеля: отварить 2 картофелины, размять в пюре с добавлением 2 столовых ложек молока и 1 чайной ложки меда, полученную массу выложить на подбородок и накрыть марлей, держать маску 30 минут, после смыть холодной водой; делать каждые 3 дня;

маска из глины: 2 столовые ложки косметической глины (белой или черной) смешать до однородной массы с четвертью стакана холодной воды, затем нанести смесь равномерно на подбородок на 10 минут, смыть маску теплой водой, после чего смазать кожу питательным кремом на жирной основе; делать маску не чаще 1 раза в неделю.

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