Как теплая вода влияет на организм [ Редактировать ]
Почему нужно пить теплую воду / Фото: 5sfer.com
Во время холодов очень важно поддерживать тепло в организме. Об этом сообщает диетолог Юлия Трофимчук.
Температура воды не должна быть выше 40-42 градусов, то есть немного теплее тела человека.
Читайте также Какие продукты опасно покупать на рынке
Диетолог также рассказывает, что через 2-3 недели употребления теплой воды в организме наладится работа кишечника, уменьшится вес, появится свежесть кожи и настроение.
по теме
Prev Next
24 октября 2019 15:36
Почему нужно обязательно есть печень
Существует мнение о том, что печень нельзя употреблять в пищу
18 октября 2019 13:58
Почему урчит в животе
Когда у человека урчит в животе, большинство связывает это явление с чувством голода
11 октября 2019 14:16
Почему женщинам нельзя носить тяжести
Женщинам рекомендует поднимать до 15 кг за один раз