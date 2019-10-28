Почему нужно пить теплую воду / Фото: 5sfer.com

Во время холодов очень важно поддерживать тепло в организме. Об этом сообщает диетолог Юлия Трофимчук.

Температура воды не должна быть выше 40-42 градусов, то есть немного теплее тела человека.

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Диетолог также рассказывает, что через 2-3 недели употребления теплой воды в организме наладится работа кишечника, уменьшится вес, появится свежесть кожи и настроение.