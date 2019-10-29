Масштабні військові навчання НАТО приймає Естонія.

Для участі в маневрах до цієї країни доставили 18 британських танків Challenger. Невдовзі до них приєднаються ще 200 одиниць бойової техніки, а також 800 вояків зі Сполученого Королівства.

Армійський вишкіл під назвою Tractable триватиме до 9 листопада поблизу естонського міста Тапа, на півночі країни. Також у маневрах візьмуть участь військові з Франції та Данії.