Естонія приймає масштабні військові навчання НАТО [ Редактировать ]
Масштабні військові навчання НАТО приймає Естонія.
Для участі в маневрах до цієї країни доставили 18 британських танків Challenger. Невдовзі до них приєднаються ще 200 одиниць бойової техніки, а також 800 вояків зі Сполученого Королівства.
Армійський вишкіл під назвою Tractable триватиме до 9 листопада поблизу естонського міста Тапа, на півночі країни. Також у маневрах візьмуть участь військові з Франції та Данії.
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