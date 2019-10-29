На Закарапатье мать с детьми отравились угарным газом [ Редактировать ]
В Закарпатской области в городе Чоп произошло массовое отравление. Известно, что трое людей отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба местной ГСЧС.
Отмечается, что на момент прибытия пожарных, женщина и двое ее малолетних детей 2010 и 2013 годов рождения уже находились на улице. Ими занимались медики экстренной медицинской помощи, ведь все трое сильно надышались угарным дымом. В дальнейшем пострадавшие были госпитализированы.
"Информация о возгорании в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома поступила в Службу спасения в 12:07 от перепуганных соседей, которые на перебой звонили по номеру 101 и сообщили о пожаре, и то что в квартире могут быть дети. В 12:53 пожар был локализован и в 13:25 окончательно ликвидировано на площади 20 кв.м", - говорится в сообщении.
Пока неизвестна причина возгорания. Общую сумму ущерба установят правоохранители.
Ранее сообщалось, что под Полтавой трагически погибли трое мужчин, а также под Черновцами на свадьбе массово отравились люди.
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