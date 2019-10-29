Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі - ЗМІ [ Редактировать ]
З'явилися нові подробиці про діяльність ветерана полку "Азов" (підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України), активіста миколаївського осередку політичної партії "Національний корпус" Дениса Янтаря, який вступив у словесну перепалку з Президентом України Володимиром Зеленським у м. Золоте (Попаснянський район, Луганська область).
Про це повідомило інтернет-видання "Главред".
Як повідомило джерело в коментарі журналістам, Янтар не брав участі у бойових діях, а займався "зачисткою" мирних мешканців на Донбасі. Крім того, він міг бути причетний до вбивства місцевого мешканця.
"Янтар поранень і контузій не має, однак кілька разів потрапляв під обстріли, зокрема під час розграбування одного з будинків місцевих мешканців. Але сам "ветеран" часто розповідає про те, що брав участь у боях", - заявило джерело.
За словами джерела, очільник "Нацкорпусу" Миколаївщини та його "бійці" займалися переважно рейдерством і рекетом, обкладаючи даниною бізнесменів і "віджимаючи" врожай у селян.
"У березні минулого року під гаслом відставки губернатора Олексія Савченка (в минулому - міліціонера) захопив з бандою Миколаївську ОДА (обласну державну адміністрацію), взявши в заручники депутатів облради", - додало джерело.
Нагадаємо, 26 жовтня Президент Зеленський прибув до населеного пункту Золоте на Донбасі, де зустрівся з військовими. Там у словесну перепалку з Президентом вступив Денис Янтар, який розкритикував його рішення щодо розведення військ на Донбасі.
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