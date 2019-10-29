Китай выработал предварительный план пилотируемой лунной экспедиции. Об этом сообщил заместитель главного конструктора по пилотируемой космической программе Китая Чэнь Шаньгуан.

Чэнь Шаньгуан пояснил, что перспективные направления развития пилотируемой космонавтики - это пилотируемая экспедиция к Луне, создание лунной базы для проведения научных исследований, накопление технологий и опыта для освоения глубокого космоса. Более долгосрочная цель, по словам ученого, заключается в отправке человека на Марс.

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Решение проблем, связанных с выживанием человека на Луне, заложит фундамент для дальнейшего освоения глубокого космоса человечеством.

Ранее сообщалось, что в космосе состоялась первая женская прогулка.