К Земле летят два астероида - 2019 TR2 и 162082 (1998 HL1). Особенно опасен последний, так как его диаметр составляет 1 км. Об этом сообщает портал Planetanovosti.com.

Эксперты НАСА, определили, что сближение астероидов с Землей случится 25 октября.

Скорость объекта 162082 (1998 HL1) равняется 40 200 км/ч, а 2019 TR2 – 50 000 км/ч.

Габариты второго не столь велики - они меньше в 10 раз (равняются 120 метрам). Оба объекта приписываются к группе "Аполлонов".

Ожидается, что дистанция между земным шаром и самым большим телом составит 6,2 млн км. Это больше в 16 раз, чем от нашей планеты до Луны. Объект приблизится 25 числа примерно в 20:21. По словам ученых, вероятность падения крайне мала, она сводится практически к нулю.

Следующее сближение состоится в 2140 году. Тогда расстояние немного сократится – до 6,18 млн км.

Таким образом, причин для паники нет, хотя один из астероидов мог бы стать весьма сокрушительным.

Ранее сообщалось о том, что в космосе состоялась первая женская прогулка, а также на спутнике Сатурна найдены новые признаки жизни.