Новий пакет санкцій проти Туреччини схвалила Палата представників Конгресу США за військову операцію на півночі Сирії. Обмеження передбачають заборону для Туреччини продавати зброю Сирії, а також персональні санкції щодо турецьких високопосадовців, які підтримують військові дії в цій країні.

Якщо новий пакет схвалить Сенат, президент Трамп не зможе їх скасувати. Нагадаю, за тиждень після початку турецької військової операції проти курдів, Трамп оголосив про запровадження економічних санкцій щодо Туреччини. Утім за тиждень він їх скасував, пояснивши нормалізацією ситуації в регіоні. Проте в Конгресі із цим не згодні.