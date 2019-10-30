Слава из "НеАнгелов" показала архивное фото до пластики [ Редактировать ]
Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно порадовала фанатов осенним фото, опубликовала старое фото, которое было сделано до пластических операций. Так, снимок со своей коллегою по цеху - Викой, звезда запостила в своем Instagram.
"Я знаю это ты" - пели мы в песне, но я не помню себя такой в жизни. Вот круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры", - подписала фото Слава.
Фото: instagram.com/babaslavka
Фанаты были шокированы таким перевоплощение знаменитости. Некоторые сказали, что с годами артистка стала выглядеть лучше, другие, наоборот, были ошарашены "таким количеством хирургических вмешательств".
Ранее сообщалось, что Полякову раскритиковали фанаты, а также Лобода поделилась секретом стройной фигуры.
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