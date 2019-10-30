Не вщухають антиурядові протести в Іраку. Кількість жертв масових заворушень від початку місяця сягнула двох з половиною сотень. У столиці - Багдаді - тисячі мітингарів укотре зібралися на акцію. Вимагали покарати силовиків за вбивтсва демонстрантів. А також призначити дострокові вибори. Таку ж вимогу до прем'єра країни висунули лідери двох найбільших партій у парламенті. Інакше пригрозили очільнику уряду відставкою.

"Не знаю, як довго залишатимемось тут. Ми народ, який любить свободу і свою країну. Ми не підемо на поступки, і будемо протестувати, поки уряд не почне слухати людей".

"Нас обурюють дії і уряду, і всіх політиків, які зараз при владі. Вони зруйнували економіку, сприяли корупції. І саме вони довели іракців до відчаю. А тепер - закривають очі на те, як невинних людей розстрілює поліція. Тому мета наших протестів - відставка уряду", - говорить Асім Абдул-Басіт, протестувальник.