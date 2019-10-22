Фото: twitter.com/FCShakhtar

В поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы на ОСК "Металлист" в Харькове сошлись соседи по турнирной таблице - донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо".

Соперники встречались между собой в триумфальном для "горняков" сезоне 2008/2009. Тогда подопечные Мирчи Луческу, а ныне Луиша Каштру, добыли комфортное преимущество в домашней игре (2:0) и подтвердили свое реноме в Хорватии, забив "синим" три мяча (3:1). Кроме того, данные коллективы регулярно проводят товарищеские матчи в межсезонье, поэтому информации у них друг о друге было предостаточно.

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"Оранжево-черные" провели безупречный первый круг в Favbet Лиге, одержав максимум побед, что, благодаря осечкам главных конкурентов, позволило оторваться от ближайшего преследователя, коим является киевское "Динамо", сразу на 10 баллов. Уже сейчас сложно представить, как они могут растерять это преимущество. На евроарене "Шахтер" на глазах у родного зрителя был бит "Манчестер Сити" (0:3), и лишь добытая на 95 минуте победа над "Аталантой" немного скрасила горечь поражения от англичан.

Результаты загребского "Динамо" во многом схожи с "горняками". Подопечные Ненада Белицы лидируют во внутреннем чемпионате, опережая "Хайдук" на одно очко, имея игру в запасе. В стартовом матче Лиги чемпионов хорваты шокировали всех, в том числе и себя, не оставив камня на камне от "Аталанты" (4:0), затем выдали конкурентную игру на "Этихаде", скромно уступив гранду АПЛ (0:2). В итоге, именно в противостоянии с "Шахтером" должна была определиться команда, которая дальше продолжит сражаться за заветный трофей.

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Активнее встречу начал украинский коллектив. "Оранжево-черные" лишили гостей мяча, каждый раз получая который последние допускали ошибки. Как только хозяева увеличивали темп игры, сразу же возникала острота у ворот Ливаковича. Но на 16-й минуте голкипер "синих" был бессилен. Коноплянка немыслимо ворвался в штрафную гостей, оставив позади троих центрбеков, и, обработав великолепный пас от Марлоса, открыл счет в матче.

Радоваться фанатам пришлось недолго. Девять минут спустя хорваты очень легко отыгрались, благодаря ошибке защитников "горняков". Болбат не помешал Оршичу прострелить на уровень вратарской, а Матвиенко проморгал врывание Ольмо, замкнувшего передачу своего одноклубника. После этого момента "Шахтер" снова перехватил инициативу, однако не смог до свистка на перерыв вскрыть массированную оборону соперников из Загреба.

Главным героем и в то же время антигероем второй половины игры стал страж донецкого коллектива Андрей Пятов. В начале тайма он отразил несколько опасных ударов от Ольмо, который еще не раз будет угрожать воротам украинского клуба, после чего совершил глупейший фол в своей вратарской против Гаврановича, стоивший хозяевам гола. С одиннадцатиметровой отметки отличился Оршич.

Луиш Каштру сразу же бросился спасать игру, выпустив "джокера" Додо вместо Болбата. И эта замена снова сработала. На 75-й минуте Алан Патрик выдал отменную передачу на бразильского защитника, неожиданно оказавшегося на левом фланге атаки, которая стала голевой. До финального свистка болельщики больше не увидели забитых мячей.

Таким образом, "оранжево-черные" расписали результативную ничью с загребским "Динамо", что, определенно, на руку хорватскому коллективу и "Манчестер Сити", в активе которых шесть пунктов, а также игра с "Аталантой". "Шахтер" же с четырьмя баллами делит вторую строчку с нынешним противником. На исправление ситуации у Каштру есть ровно две недели, спустя которые состоится ответная встреча команд. И там уже "горнякам" нужно побеждать, чтобы улучшить свои шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Динамо Загреб" (Хорватия) - 2:2

Голы: Коноплянка, 16; Додо, 75 - Ольмо, 25; Оршич, 60 (с пенальти)

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат (Додо, 66), Степаненко, Патрик, Коноплянка (Соломон, 67), Тайсон, Марлос (Коваленко, 84), Мораес.

"Динамо Загреб": Ливакович, Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович, Моро, Адеми (Гояе, 68), Леовац, Ольмо, Оршич (Иванушеч, 90), Гавранович (Петкович, 62).

Предупреждения: Алан Патрик, 40; Пятов, 58; Болбат, 59 - Стоянович, 7; Перич, 23; Дилавер, 63; Адеми, 64.

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