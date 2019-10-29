Легендарный футболист Криштиану Роналду выделил свой самый красивый гол. Об этом сообщает terrikon.com.

Если бы вы попросили меня выбрать, я бы сказал, что это мяч, забитый в ворота "Ювентуса" ударом через себя. Посмотрите на высоту, на которой я касаюсь мяча. Там больше 2,40 метра. Это невероятно. Для меня это один из самых красивых голов, забитых ударом через себя. И я это говорю не потому, что я стал автором этого гола. В 19-20 лет я понял, что футбол - это цифры, титулы и рекорды. Одного дриблинга недостаточно. Если вы хотите выигрывать, то должны забивать - сказал футболист.