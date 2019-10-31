Как пережить ретроградный Меркурий в октябре [ Редактировать ]
В октябре 2019 года Меркурий развернется в ретроградном направлении в канун праздника Хэллоуина - 31 октября и продлится до 20 ноября.
Что не стоит делать
Необходимо контролировать себя и не отвечать грубостью на грубость, ответственно подходить к словам и обещаниям и не спешить хлопать дверью во время споров.
Астрологи рекомендуют не возвращаться к прошлому, а попытаться найти нового человека, который поможет изменить жизнь в лучшую сторону. Меркурий способствует переосмыслению прошлого, извлечению уроков и очищению от того, что мешает двигаться дальше.
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