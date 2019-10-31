У збройних силах України з’явився ще один літак. Неновий АН-2 навряд чи здатен виконувати складні бойові завдання, але ще може себе проявити. Натомість його цінність у зовсім іншому. Це подарунок, який зробив військовим миколаївський волонтер. Про власний літак хлопець мріяв з дитинства і в певний момент здійснив мрію, але поступився нею заради безпеки батьківщини. Деталі історії розкажуть мої колеги.

Українським військовим Єгор Шишкін допомагає вже багато років. Свій особливий подарунок він зробив бригаді морської авіації, що дислокується у Миколаєві.

"Я намагаюся допомагати армії з 2014 року як волонтер. Чому цій бригаді? Тому що саме ця бригада здійснює підготовку парашутно-десантного складу. В них була необхідність. Від командира я дізнався", - говорить Єгор Шишкін, волонтер.

Подарунок і справді незвичайний - літак АН-2. І дуже доречний - стверджують військові. Досі в бригаді такий був лише один. Тепер повний комплект. Машина хоч і старенька, але в хорошому стані, раніше її використовувала авіакомпанія з Рівного. За регулярного догляду, українські АНи майже не мають граничного терміну служби, його частини легко можна замінити.

"Для нас, для льотчиків, кожна одиниця - це добре, після заводу буде ще краще. Коли він підніметься в повітря, буде прекрасно", - говорить Максим Тюпін, заступник командира ескадрильї з морально-психологічного забезпечення.

Подарунок невдовзі переправлять до Вінниці, де капітально відремонтують. Це необхідно для юридичної процедури переоформлення. Вже наступного року АН-2 залучатимуть до виконання завдань.

"Основне його призначення - це початкова парашутна підготовка військовослужбовців ЗСУ", - говорить Ігор Бедзай, заступник командувача ВМС ЗСУ з авіації.

В бригаді розповідають, літак зможуть використовувати не лише для тренувань, але й для бойових завдань, для перевезень вантажів та медичної евакуації. Крім того, АН2 дуже невибагливий у догляді. Зі своєю мрією Єгор розлучається з легким серцем. Каже, - мети своєї - досяг, а тепер радий допомогти оборонцям батьківщини.

"Кожен з нас намагається якось допомогти, в житті щось зробити. Ми ж всі для чогось щось робимо", - говорить Єгор Шишкін, волонтер.