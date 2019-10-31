Константин Кулик. Фото: Слово и Дело

Депутаты и общественники отправили коллективный запрос на генпрокурора.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики инициирует запрос генеральному прокурору Руслану Рябошапке относительно статуса прокурора Константина Кулика в обновленном Офисе генпрокурора без прохождения аттестации. Запрос стал реакцией на обращение активистов "СтопКоррупция" в Комитет Верховной Рады, которые не могут добиться реакции на запросы общественных организаций и СМИ. Коллективный запрос на отстранение прокурора Кулика подписали более 60 народных депутатов.

"Мы сейчас хотим объявить о нашем обращении, для того чтобы комитет рассмотрел его и в свою очередь направил соответствующий запрос генеральному прокурору Украины относительно того, почему лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, продолжает работать на своей должности", - заявил представитель ОО "СтопКоррупция" Владимир Цыганов.

Напомним, ранее редакция NewsOne уже отправляла запрос Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с целью выяснить "специальные условия" для Константина Кулика, который работал при предыдущей власти и был замечен в различных коррупционных сканда лах. В законе Украины "О доступе к публичной информации" указано: пять рабочих дней - именно такой срок есть у распорядителя информации на предоставление ответа на запрос. Сегодня редакция получила ответ из Офиса Генерального прокурора от Н.Теличко, начальника отдела рассмотрения запросов на публичную информацию: "Согласно Закону Украины "О прокуратуре" при назначении на административную должность в Генеральной прокуратуре Украины аттестация кандидата не предусмотрена. Также решение уполномоченных органов о возбуждении дисциплинарного производства относительно Кулика К.Г. в кадровое подразделение не поступало и не рассматривалось".

Таким образом, в самом Офисе Генерального прокурора Украины защищают одиозную личность Кулика. У депутатов и активистов другая позиция.

"Я просто позволю себе напомнить, что Константин Кулик ранее обвинялся по делу о незаконном обогащении. Это дело было закрыто в суде просто потому, что Конституционный суд Украины решил, что незаконное обогащение больше не преступление", - указала глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская.

Обращение в ГПУ к Руслану Рябошапке, поддержали представители "Голоса", "Батькивщины" и "Слуг народа", а также представители антикоррупционны хобщественных организаций "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) и Трансперенси Интернешнл Украина, экс-главой которой был нынешний народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин. По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, ситуация с Куликом ставит под угрозу доверие к антикоррупционным органам Украины и лично Руслану Рябошапке. А очистка от старых антигероев и обновление системы являются задачами новой власти.

Напомним, что несмотря на процесс реформирования ГПУ, одиозный прокурор Константин Кулик остается работать в Офисе Генерального Прокурора. По источникам СМИ, в настоящее время Кулик занимает должность начальника четвертого отдела процессуального руководства Второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием. При этом Кулик не проходил аттестацию согласно п.7 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

В "Слуге народа" намерены обратить внимание генпрокурора Руслана Рябошапки на прокурора Константина Кулика. Об этом во время общения с журналистами заявил народный депутат от "Слуги народа" Иван Шинкаренко.

"Этот вопрос будет включен в следующее заседание комитета, которое пройдет на следующей неделе, и решением комитета, надеемся, мы проголосуем за то, чтобы генпрокурор обратил внимание на то, что господин Кулик продолжает работать в прокуратуре без сдачи аттестационного экзамена", - сказал он.

По мнению 60 народных депутатов, продолжение работы Константина Кулика в Офисе генпрокурора - будет тестом для Руслана Рябошапки на ту самую доброчестность и реальность реформ.

К прокурору Константину Кулику есть вопросы по делу о незаконном обогащении, и это еще один повод, чтобы генеральный прокурор Руслана Рябошапка обратил на него внимание. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

"Дело в том, что дело в отношении незаконного обогащения господина Кулика было передано в суд. И в силу того, что в феврале 2019 КС декриминализировал незаконное обогащение, это дело было закрыто уже на стадии судебного разбирательства. Поэтому также вопрос к господину Кулика относительно незаконного обогащения. Это еще один дополнительный повод для того, чтобы обратить внимание генерального прокурора на господина Кулика", - заявил Ткаченко.