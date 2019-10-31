Генпрокурор Рябошапка избегает объяснений по прокурору Кулику [ Редактировать ]
Константин Кулик. Фото: Слово и Дело
Депутаты и общественники отправили коллективный запрос на генпрокурора.
Комитет по вопросам антикоррупционной политики инициирует запрос генеральному прокурору Руслану Рябошапке относительно статуса прокурора Константина Кулика в обновленном Офисе генпрокурора без прохождения аттестации. Запрос стал реакцией на обращение активистов "СтопКоррупция" в Комитет Верховной Рады, которые не могут добиться реакции на запросы общественных организаций и СМИ. Коллективный запрос на отстранение прокурора Кулика подписали более 60 народных депутатов.
"Мы сейчас хотим объявить о нашем обращении, для того чтобы комитет рассмотрел его и в свою очередь направил соответствующий запрос генеральному прокурору Украины относительно того, почему лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, продолжает работать на своей должности", - заявил представитель ОО "СтопКоррупция" Владимир Цыганов.
Напомним, ранее редакция NewsOne уже отправляла запрос Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с целью выяснить "специальные условия" для Константина Кулика, который работал при предыдущей власти и был замечен в различных коррупционных сканда лах. В законе Украины "О доступе к публичной информации" указано: пять рабочих дней - именно такой срок есть у распорядителя информации на предоставление ответа на запрос. Сегодня редакция получила ответ из Офиса Генерального прокурора от Н.Теличко, начальника отдела рассмотрения запросов на публичную информацию: "Согласно Закону Украины "О прокуратуре" при назначении на административную должность в Генеральной прокуратуре Украины аттестация кандидата не предусмотрена. Также решение уполномоченных органов о возбуждении дисциплинарного производства относительно Кулика К.Г. в кадровое подразделение не поступало и не рассматривалось".
Таким образом, в самом Офисе Генерального прокурора Украины защищают одиозную личность Кулика. У депутатов и активистов другая позиция.
"Я просто позволю себе напомнить, что Константин Кулик ранее обвинялся по делу о незаконном обогащении. Это дело было закрыто в суде просто потому, что Конституционный суд Украины решил, что незаконное обогащение больше не преступление", - указала глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская.
Обращение в ГПУ к Руслану Рябошапке, поддержали представители "Голоса", "Батькивщины" и "Слуг народа", а также представители антикоррупционны хобщественных организаций "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) и Трансперенси Интернешнл Украина, экс-главой которой был нынешний народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин. По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, ситуация с Куликом ставит под угрозу доверие к антикоррупционным органам Украины и лично Руслану Рябошапке. А очистка от старых антигероев и обновление системы являются задачами новой власти.
Напомним, что несмотря на процесс реформирования ГПУ, одиозный прокурор Константин Кулик остается работать в Офисе Генерального Прокурора. По источникам СМИ, в настоящее время Кулик занимает должность начальника четвертого отдела процессуального руководства Второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием. При этом Кулик не проходил аттестацию согласно п.7 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
В "Слуге народа" намерены обратить внимание генпрокурора Руслана Рябошапки на прокурора Константина Кулика. Об этом во время общения с журналистами заявил народный депутат от "Слуги народа" Иван Шинкаренко.
"Этот вопрос будет включен в следующее заседание комитета, которое пройдет на следующей неделе, и решением комитета, надеемся, мы проголосуем за то, чтобы генпрокурор обратил внимание на то, что господин Кулик продолжает работать в прокуратуре без сдачи аттестационного экзамена", - сказал он.
По мнению 60 народных депутатов, продолжение работы Константина Кулика в Офисе генпрокурора - будет тестом для Руслана Рябошапки на ту самую доброчестность и реальность реформ.
К прокурору Константину Кулику есть вопросы по делу о незаконном обогащении, и это еще один повод, чтобы генеральный прокурор Руслана Рябошапка обратил на него внимание. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко.
"Дело в том, что дело в отношении незаконного обогащения господина Кулика было передано в суд. И в силу того, что в феврале 2019 КС декриминализировал незаконное обогащение, это дело было закрыто уже на стадии судебного разбирательства. Поэтому также вопрос к господину Кулика относительно незаконного обогащения. Это еще один дополнительный повод для того, чтобы обратить внимание генерального прокурора на господина Кулика", - заявил Ткаченко.
по теме
Рябошапка уволил заместителя прокурора Львовской области
услан Рябошапка отстранил от должности Александра Русецкого
Рябошапка назначил прокурора Львовской области
Руслан Рябошапка назначил новым прокурором Львовской области Ирину Диденко
Закон об особом статусе Донбасса: в Раде рассказали о сроках
В четверг, 31 октября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после закрытия заседания Верховной Рады сделал заявление
Бюджет-2019: в Раде внесли изменения
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2283
Импичмент Трампа: в США запустили процедуру
Это первое официальное голосование в рамках процедуры импичмента