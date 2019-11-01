В ІДІЛ обрали нового лідера замість ліквідованого Аль-Багдаді [ Редактировать ]
ІДІЛ обрав нового лідера замість ліквідованого Аль Багдаді. Ним став Абу Ібрахім аль-Хашімі аль-Курайші. Його неабияк цінують серед ісламістів і він заявляє, що є родичем пророка Мухамеда.
Нагадаємо, 27 жовтня Дональд Трамп заявив про знищення очільника "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді - під час рейду США в сирійському Ідлібі. В ІДІЛ пообіцяли помститися США за смерть свого лідера.
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