Врач покалечил пациента массажем [ Редактировать ]
В Житомире врач во время массажа покалечил пациента. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.
Известно, что 44-летний мужчина во время сеанса массажа получил серьезные травмы: закрытая травма позвоночника и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков.
Правоохранители установили, что травмы были нанесены врачом во время сеанса массажа. Из кабинета врача пострадавшего забирала скорая помощь, поскольку самостоятельно передвигаться он не мог.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве ревнивый мужчина изрезал товарища из-за жены. А также 74-летняя британка умерла в поисках мыши.
по теме
Под Киевом авто вылетело в отбойник, есть жертвы
В среду, 30 октября, в Киевской области произошло смертельное ДТП
В Одессе "накрыли" банду нелегалов
В Одессе правоохранители обнаружили шокирующее зрелище
Под Запорожьем пенсионерку загрызла стая бродячих собак
В Запорожской области умерла пожилая женщина
Под Полтавой трагически скончался мужчина
В ночь на среду, 23 октября, в Полтавской области произошел жуткий инцидент
Жуткий взрыв в центре Киева: полиция назвала главную причину
В полиции сделали важное заявление