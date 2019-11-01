В Житомире врач во время массажа покалечил пациента. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Известно, что 44-летний мужчина во время сеанса массажа получил серьезные травмы: закрытая травма позвоночника и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков.

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Правоохранители установили, что травмы были нанесены врачом во время сеанса массажа. Из кабинета врача пострадавшего забирала скорая помощь, поскольку самостоятельно передвигаться он не мог.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве ревнивый мужчина изрезал товарища из-за жены. А также 74-летняя британка умерла в поисках мыши.