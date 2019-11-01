Іспанія пропонує провести щорічну Всесвітню кліматичну конференцію у Мадриді. Напередодні від неї відмовилася Чилі - президент країни заявив, що його уряду необхідно "відновити громадський порядок" після антиурядових протестів.

Акції непокори у країні не вщухають із середини жовтня, незважаючи на поступки з боку влади. Спочатку вони були мирними, а невдовзі перетворилися на масові безлади.

У столиці Сантьяго зруйновані кілька станцій метрополітену, мітингарі також підпалювали будівлі і транспорт. Завдані збитки оцінені у майже 2 мільярди доларів.

У Держдепі США заявили: мають докази того, що протестні настрої у Чилі розпалює Росія - через діяльність російських тролів у соцмережах, які "спотворюють об'єктивну картину".