Іспанія замість Чилі проведе Всесвітню кліматичну конференцію [ Редактировать ]
Іспанія пропонує провести щорічну Всесвітню кліматичну конференцію у Мадриді. Напередодні від неї відмовилася Чилі - президент країни заявив, що його уряду необхідно "відновити громадський порядок" після антиурядових протестів.
Акції непокори у країні не вщухають із середини жовтня, незважаючи на поступки з боку влади. Спочатку вони були мирними, а невдовзі перетворилися на масові безлади.
У столиці Сантьяго зруйновані кілька станцій метрополітену, мітингарі також підпалювали будівлі і транспорт. Завдані збитки оцінені у майже 2 мільярди доларів.
У Держдепі США заявили: мають докази того, що протестні настрої у Чилі розпалює Росія - через діяльність російських тролів у соцмережах, які "спотворюють об'єктивну картину".
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