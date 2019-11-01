Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции провело полную проверку декларации за 2016 год, представленной экс-главой Конституционного суда Украины Станиславом Шевчуком. По итогам проверки декларации НАПК выдало решение. Оно гласит о ряде нарушений действующего законодательства, на которые пошел Шевчук в пользу своего родного брата Рулава Одд, пишет УНН.



Так, Шевчук в своей декларации скрыл информацию о том, что его брат - Рулав Одд - является конечным бенефициарным владельцем ООО "Украинская морская транспортная компания".



Данная компания фигурирует в уголовном производстве по факту хищения госсредств "Укрхимтрансаммиака".



Производство было начато ГПУ 27.07.2017 года по признакам преступлений, предусмотренных ст. 219 (доведение до банкротства) и ч.5 ст.191 УК (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).



И согласно материалами следствия, "Укрхимтрансаммиак" и "Украинская морская транспортная компания" заключили договор о предоставлении вспомогательных услуг, за которые УМТК получила около 10 млн гривен в 2016 году. Однако, фактически эти услуги предоставляются не УМТК, а "Одесским припортовым заводом", и вышеупомянутые 10 млн грн просто выводились на подконтрольную брату экс-главы КСУ компании - "УМТК", а затем распределялись между участниками схемы.



Следователи также определили, что Рулава Одд при этом был советником и.о. директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Игоря Трегубенко, имел значительное влияние на деятельность ГП "Укрхимтрансаммиак" и был тесно связан с владельцами российского "Тольяттиазот", осуществляя лоббирование их интересов в Украине.



По данным НАПК, сокрытие Шевчуком информации о связи его брата Рулав Одд с "УМТК" от контролирующего органа является нарушением Закона Украины "О предотвращении коррупции"



Также, Шевчук также скрыл от НАПК сведения о наличии у его родного брата корпоративных прав в ООО "Украинская морская транспортная компания" в размере 70% уставного капитала. И добавил, что стоимость в денежном выражении - "не применяется". Однако, НАПК установило, что на 31 декабря 2016 года стоимость в денежном выражении корпоративных прав в уставном капитале ООО, находящегося в собственности брата Шевчука, составляет 32,2 тыс. грн.



"Таким образом, в главе 8 "Корпоративные права" декларации субъект декларирования отметил недостоверные сведения о стоимости в денежном выражении корпоративных прав члена семьи (родного брата), чем не соблюл требования пункта 5 части первой статьи 46 Закона", - говорится в решении НАПК.



Кроме всего прочего, Шевчук решил не уведомлять НАПК и о доходах, полученных его женой, указав недостоверные сведения о средствах, размещенных его женой на банковских счетах, отметили в НАПК.



Нарушения, выявленные Агентством в ходе проверки декларации Шевчука, легли в основу решения контролирующего органа продлить срок проведения полной проверки декларации экс-главы КСУ за 2016 год.