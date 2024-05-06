Збірна України з ушу перемогла на чемпіонаті Європи серед дорослих, юніорів та юнаків (таолу, кунфу, саньда, лайт саньда).

У змаганнях в Стокгольмі (Швеція) взяв участь 471 спортсмен з 29 країн. 41 з них представляв Україну.

Наша доросла збірна здобула 79 медалей: 31 золоту, 30 срібних і 18 бронзових.

З результатами змагань можна ознайомитись тут.

Перший чемпіонат Європи серед юнацтва відбувся у 2003 році (Антверпен, Бельгія), в ньому взяли участь 13 країн. Перший чемпіонат світу серед юнацтва відбувся у 2006 році (Куала Лумпур, Малайзія), в ньому взяли участь 45 країн.