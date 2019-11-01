Протестами зустріли Володимира Зеленського сьогодні в Тернополі. Президент приїхав туди, щоб представити нового очільника області. Але довелося спілкуватися також із представниками "Нацкорпусу" і руху "Ні капітуляції".

Вони зустріли президента вигуками "Ганьба!" просто в будівлі адміністрації. Вимагали відповісти на запитання "Чий Крим?" та вибачитись за нечемну, на думку активістів, поведінку депутатів від "Слуги народу" з колегою з "Європейської солідарності" - Яною Зінкевич.