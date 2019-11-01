У Тернополі зустріли Володимира Зеленського агресивними протестами [ Редактировать ]
Протестами зустріли Володимира Зеленського сьогодні в Тернополі. Президент приїхав туди, щоб представити нового очільника області. Але довелося спілкуватися також із представниками "Нацкорпусу" і руху "Ні капітуляції".
Вони зустріли президента вигуками "Ганьба!" просто в будівлі адміністрації. Вимагали відповісти на запитання "Чий Крим?" та вибачитись за нечемну, на думку активістів, поведінку депутатів від "Слуги народу" з колегою з "Європейської солідарності" - Яною Зінкевич.
по теме
Інвестиційний форум у Маріуполі: що обговорювали представники влади і бізнесу
У прифронтовому Маруіполі розпочався Міжнародний інвестиційний форум. У місто з'їхалися представники сімдесяти світових компаній.
Закони чи з’ясовування стосунків: що вирішували народні обранці у Верховній Раді
Народні депутати сьогодні півдня з’ясовували стосунки та більше переймались тим, хто кого образив та чиї інтереси похитнулись
Скандальна розмова президента: ветерани "Азову" висловили свій погляд на ситуацію з розведенням військ на Банковій
Під стінами Офісу президента вони висловили свій погляд на ситуацію з розведенням військ. Та анонсували вже з понеділка - нові акції на фронті
В Киеве заминировали ж/д вокзал
В пятницу вечером, 1 ноября, в Киеве заминировали железно-дорожный вокзал
Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Прокопенко