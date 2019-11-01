Успешные компании малого, среднего и крупного бизнеса выстраивают свою концепцию на основании удачного дизайна.

Речь идет не только о красивом сайте, дизайне и презентации продукта, но и об оформлении упаковки, создании концепций торговых зон, разработке уникальной графики. В каждом элементе участвовали специалисты в области дизайна разных направлений.

Представленный ниже список будет особенно полезен тем, кто планирует развиваться в этой сфере, проходя специальное обучение. Уже сегодня такие крупные обучающие центры, как студия mobios.school подбирают лучших преподавателей из СНГ в свою онлайн и офлайн школу в Одессе и Киеве. Это отличная возможность пройти курс занятий и получить реальную практику с навыками самостоятельной работы веб-дизайнером с нуля.

Какие направления в области дизайнерского оформления востребованы сегодня и в будущем?

Согласно исследованиям, наибольшие перспективы проглядываются для следующих специалистов:

Эти направления были подобраны с учетом появления новых трендов и направлений в дизайнерской индустрии. Примечательно, что многие вмешивают эти сферы и считают, что можно быть универсальным специалистом. К сожалению, школа видеомонтажа, графического дизайна или, например, UI и UX-дизайна отличается по содержанию и предоставляемому опыту.

Как получить желаемую специальность

По каждому из перечисленных выше направлений можно получить навыки на специальных курсах, как онлайн, так и оффлайн. Ведь этому не учат в школах или университетах, поэтому будущим специалистам нужно подбирать альтернативные обучающие школы.

Изучить графику, веб-дизайн и дизайн интерьера в Одессе или Киеве можно в школе Mobios. Удобно, что специальные курсы проводятся в течение трех месяцев. И за это время ученик, независимо от возраста и своей профессии, получит теоретические и практические знания. Помимо этого, каждый из группы учеников проработает собственное портфолио с проектами. Это позволит после окончания обучения полноценно заняться поиском работы на полный или удаленный график.

На сайте IT школы mobios.school можно ознакомиться с условиями прохождения курсов обучения на актуальные и перспективные дизайнерские специализации, а также смежные профессии в сфере IT. Школа проводит активный набор студентов как в режиме онлайн обучения, так и на стационар в Киеве и Одессе.