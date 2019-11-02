Под Запорожьем по запаху нашли труп пенсионера [ Редактировать ]
В Запорожской области в городе Энергодар на улице Строителей случилось происшествие: в квартире нашли труп пенсионера. Известно, что перед этим в полицию обратились жители многоэтажки. Жильцы сообщили, что в подъезде чувствуется трупный запах, доносящийся из одной из квартир, передают местные СМИ.
Полицейские, попав внутрь помещения, обнаружили в нем мертвого мужчину. Его личность уже установлена. Им являлся семидесятилетний хозяин квартиры. По предварительным данным умерший злоупотреблял алкоголем.
Труп направлен на экспертизу, которая установит личность умершего.
Ранее сообщалось, что под Черкассами внучка забила дедушку кувалдой, а также в Киеве мужчину изрезали на детской площадке.
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