Возле курортного города Пуэрто-Пеньяско в штате Сонора к югу от границы с США, нашли 42 трупа. Об этом накануне сообщил телеканал Fox News.

Так, 24 октября поисковики обнаружили 12 скелетов в одежде и одно разлагающееся тело в яме в пустыне у Калифорнийского залива. Уже на следующий день число погибших возросло до 27, а к субботе, 26 октября, общее число достигло 42.

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Неизвестно, как давно останки были захоронены, однако два тела - в состоянии разложения, что указывает на их недавнее захоронение, а большинство останков - скелеты. Проводится экспертиза для определения пола и идентификации личностей. По крайней мере два тела могли принадлежать женщинам.

Напомним, вчера, 23 октября, в Британии нашла грузовик с 39 трупами. А также читайте о том, в Николаеве череп был найден в мусорке.