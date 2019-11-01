В Одессе повесилась девочка [ Редактировать ]
В Одессе нашли повешенным тело 13-летняя девочки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.
"По предварительным данным, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено", - рассказали в полиции.
Отмечается, что 31 октября, около 23:00 девочку обнаружили повешенной на дереве в Малиновском районе города.
Погибшая - 13-летняя одесситка.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве 19-летнего парня нашли повешенным в лесу. А также женщина трагически погибла на глазах у сына,
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