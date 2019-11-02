Родительские субботы - особые дни, когда нужно поминать умерших близких. Хрестиане верят в то, что человеческая душа бессмертна и надеются, что души их умерших близких и друзей окажутся "в месте светле, в месте злачне, в месте покойне".

В Димитриевскую субботу, которая выпадает на 2 ноября, нужно обязательно почтить память родных, пойти на богослужение и помолиться за них.

В родительскую субботу также принято по возможности посещать кладбище. Но неправильно устраивать на могиле поминки, оставлять там еду, а тем более алкоголь. Правильно в родительскую субботу навести порядок на могиле и просто помолиться своими словами.

Устраивать дома грандиозное поминальное застолье и выпивать "не чокаясь" тоже не стоит, хотя собраться за общим столом и разделить воспоминания о тех, кого уже нет рядом, можно. Пожертвование и доброе дело во имя умершего человека - это тоже очень хороший способ поминовения.

Ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать в Артемьев день.