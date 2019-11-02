Мясо - полезный продукт, если его употреблять правильно. Однако, мясо разных животных отличается между собой, а некоторые виды даже считаются опасными для нашего здоровья. Медики уверяют, что даже мясо высших сортов может быть вредным, если оно продается в вакуумной упаковке. Это из-за содержания в таком мясе консервантов.

Наибольшее влияние на наличие и концентрацию вредных консервантов в упаковке оказывает время. То есть чем дальше расположена страна, в которой производится продукт, тем больше присутствует опасность накопления опасных веществ. Помимо того, некоторые сорта мяса нередко поддаются перезаморозке в дороге.

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Эксперты обратили внимание на то, что наибольшую проблему для усваивания организмом представляет баранина и утиное мясо. Но если эти виды мяса приготовить на пару, то можно снизить нагрузку на желудок.

Копченое мясо и шашлык также были отнесены к опасной группе, поскольку в этих продуктах присутствует высокая жирность. Во время приготовления такое мясо подвергается насыщению канцерогенными веществами из дыма, что опасно для здоровья.

Эксперт рекомендовала опасаться аналогичных блюд, изготовленных в местах массового производства, поскольку нередко для повышения вкусовых качеств в них добавляются химические компоненты.

Ранее сообщалось, какие продукты разрушают желудок.