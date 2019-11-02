Релігійне протистояння на Буковині. Там одразу у двох селах штурмували церкви. Силою виламували замки та двері. Чим усе завершилося - дивіться в наступному матеріалі.

Поламані замки й вибиті двері. Напередодні група молодиків штурмувала Свято-Михайлівський храм у селі Стара Жадова.

"Ось ця штанга, бачите, от вона ціла - жива мала бути. От на цьому місці вона розпилена. Отак просто було відпиляно, понівечено. Отам вона лежала", - показує Михайло Антонюк, староста Свято-Михайлівського храму УПЦ.

Група агресивних людей увійшла до церкви. А незнайомий священик - правив службу. Поки одні перебували в храмі, решта - штурмували церковний будинок. Замок вирізали болгаркою.

"Була відірвана ця планка і болгаркою отут було розпилено, тобто, зрізано. Зрізаний замок. Отак вони, відповідно, і попали сюди".

На галас до будівлі збіглися віряни Української Православної церкви - вони ходять до цього храму вже десятки років. Нападників раніше не бачили.

"Хлопці молоді були, в капюшонах. Лице закрите в деяких навіть. Сказали, що це "їхній храм". Що їм сказали - що наша громада, ніби, перейшла і вони тут мають служити", - розповідає Наталія Грицюк, жителька села Стара Жадова.

На допомогу вірянам приїхали правоохоронці. Представники ПЦУ зрештою пішли. Та парафіяни храму залишилися, побоюючись нової атаки.

"Ночували, спали на підлозі - одні спали, одні не спали".

"Збитки для нас - отут зробили збитки. Тому що це потоптана гідність, потоптане все, що роками будувалося. Люди приходили, молилися. А це було слухати вчора. Є відео, що обзивали людей і всілякі непристойності говорили", - обурений протоієрей Василь Гуцуляк, настоятель Свято-Михайлівського храму села Стара Жадова.

А це - вже інше село. В Михальчі, як і в Старій Жадові, ніч була неспокійною - прихильники Православної церкви прийшли нібито виконувати розпорядження губернатора про перехід релігійної громади. Силоміць виламали двері церкви.

"Цю вирвали звідси - вверху. От стояло, сантиметрів 15, тут вирвали сантиметрів 30. Дуб простояв не зігнивший, його навіть бензопилкаа не може пиляти".

Між вірянами Української православної церкві та молодиками з ПЦУ почалися сутички.

"Вони як били ці двері, розумієте, як у фільмах фортеці беруть. Такий же грюкіт був, як нашу святиню хотіли осквернити", - розповідає Людмила Бледа, жителька села Михальча.

"На даний момент в нас є відкрите провадження. Дочекаймося ми рішення. Давайте на суді, як європейська держава, вирішимо це питання - мирно, з любов'ю. Ну не таким способом, як вони роблять", - наголосив протоієрей Сергій Цуркан, настоятель Свято-Успенського храму села Михальча.

Агресію нападників засуджують громадські активісти. Такі дії називають релігійними утисками та рейдерським захопленням.

"Зафіксовані всі дії, передані до правоохоронних органів. Я закликаю, вимагаю від представників правоохоронних органів, місцевої влади - негайно зупинити це свавілля. Це наші громадяни, їхні права захищені Конституцією. Це не припустимі речі в цивілізованому суспільстві", - підкреслив Руслан Лінда, голова ГО "Вільний вибір громади".

І в Старій Жадові, і в Михальчі релігійні конфлікти тривають уже близько півроку. Громади обох церков подали позови до суду - зараз чекають на чергові засідання.

Храми, тим часом, охороняють правоохоронці, щоб уникнути сутичок.